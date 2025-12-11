Solidaritat
Donació de joguines al Patronat de Dames de Meritxell
La iniciativa facilitarà que infants en situació de vulnerabilitat rebin material
El Patronat de Dames de Nostra Senyora de Meritxell ha rebut avui una nova donació de material solidari per part del Grup Pyrénées, que permetrà continuar atenent les necessitats de les famílies més vulnerables del país durant tot l’any.
La presidenta del Patronat, Cristina Cerqueda, explica que aquesta iniciativa és especialment rellevant perquè “hi ha moltes coses que no es poden fer servir i, d’aquesta manera, els nens i adults d’Andorra, o persones que arriben sense res, poden rebre allò que necessiten”. Cerqueda ha destacat que, més enllà de Nadal, “hi ha moltes famílies que tenen necessitats durant tot l’any” i que un simple detall, com un conte o un joguet, “pot fer molt feliç un nen el dia del seu aniversari”.
La presidenta també ha explicat que, tot i que aquesta és la primera vegada que la donació es materialitza públicament, fa dos anys que Patronat i Pyrénées treballen conjuntament per fer possible la iniciativa. “Ara es fa efectiu tota la feina de dos anys”. Des del Patronat, doncs, s'ha valorat molt positivament la implicació de Pyrénées que, segons Cerqueda, permetrà arribar a moltes més famílies que passen dificultats al país.