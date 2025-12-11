TRIBUNALS
Corts desoeix la Fiscalia i condemna a nou anys l’acusat d’abusos sexuals
El ministeri públic demanava tretze anys d’internament ferms i l’acusació particular, 24
El Tribunal de Corts ha condemnat a nou anys de presó ferma un jove de 23 anys acusat d’haver comès agressions sexuals contra tres menors. Els magistrats han desoït la Fiscalia, que demanava 13 anys de presó, mentre que des de l’acusació particular s’arribava a reclamar fins a 24 anys.
Segons la resolució judicial, el tribunal ha tingut en compte el trastorn mental diagnosticat a l’acusat, que pateix autisme, TDAH i presenta una capacitat intel·lectual limitada i ha aplicat la figura de l’“eximent incomplet”, que considera que l’acusat podria no haver comprès del tot la il·licitud dels fets. A més, es reconeix un atenuant per haver estat menor de 21 anys en el moment de les agressions.
La condemna ha quedat desglossada en tres anys per un primer episodi d’agressió sexual per abús de confiança, quatre anys i mig per un delicte major d’agressió sexual i divuit mesos per un tercer delicte sexual, qualificat com a menor. També s’ha imposat una responsabilitat civil de 33.000 euros en favor de les víctimes.
El cas va començar el 2024, quan una primera víctima va presentar una denúncia, arran d’una crisi emocional, que va derivar en la investigació judicial. Posteriorment, dues altres menors van denunciar activitats similars de l’acusat. A la vista oral, la defensa havia sol·licitat l’absolució total argumentant manca de proves i plantejant la inimputabilitat, amb el suport d’un informe mèdic elaborat per la Conava i una valoració favorable de la comissió nacional que avalava, en principi, un grau de discapacitat.
La vista oral es va celebrar a porta tancada a final del mes d’octubre d’aquest any per protegir la identitat i la intimitat de les víctimes, com s’està fent en casos de delictes sexuals contra menors. A la primera jornada del judici, l’acusat va declarar amb la presència constant d’una neuropsicòloga, qui actuava com a facilitadora per ajudar-lo a entendre les fases i les preguntes, i garantir que pogués defensar-se adequadament. Posteriorment, van intervenir els pèrits psicològics i psiquiàtrics. Aquesta fase incloïa l’estudi de la salut mental de l’acusat i l’anàlisi de testimonis i proves.
Les parts tenen 15 dies per presentar una eventual apel·lació. Els advocats de la defensa no van fer declaracions perquè estudiaran la sentència i l’acusat es troba en presó preventiva fins que la resolució sigui ferma.