SECTOR IMMOBILIARI
Colonial i Andbank compren la seu de Naturgy a Madrid
Colonial SFL, juntament amb un grup d’inversors encapçalats per Andbank Espanya, ha tancat l’adquisició de l’edifici que acull la seu de Naturgy a Madrid, ubicat al número 38 de l’avinguda d’Amèrica. L’operació, valorada en més de 80 milions d’euros, s’ha formalitzat amb el fons Grosvenor, fins ara propietari de l’immoble. L’edifici, amb una superfície de 13.000 metres quadrats repartits en 13 plantes, va ser completament renovat abans que Naturgy hi traslladés les oficines centrals l’any 2021. La companyia energètica manté un contracte de lloguer de llarga durada, fet que reforça l’estabilitat de l’actiu per als nous inversors.
L’operació ha comptat amb l’assessorament immobiliari de Cushman & Wakefield i Savills, mentre que els aspectes legals han estat gestionats pels despatxos Gomez Acebo & Pombo i Simmons & Simmons. Savills Investment Management ha exercit com a asset manager de l’edifici, i EY ha dut a terme la due diligence comercial.