Ocupació
Andorra registra 801 aturats el tercer trimestre de 2025
La taxa de desempleats se situa en l'1,4% i hi ha 53.387 persones que treballen
Andorra registra una taxa d'atur de l'1,4% pel que fa a la població activa -persones que estan en edat de treballar, entre 15 i 74 anys-, amb 801 persones desocupades, segons informa estadística en un informe publicat avui. Aquestes xifres, però, representen una reducció de 0,3 punts si es té en compte el tercer trimestre del 2024 i un 0,5 més respecte al segon trimestre d'enguany. L'atur també disminueix de forma considerable entre els homes en termes anuals, ja que han crescut 0,6 punts més mentre que de dones ho han fet en un 0,1.
Pel que fa a la taxa d’ocupació s’enfila fins al 82,1% de la població de 15 a 64 anys, la qual cosa suposa un augment de 0,5 punts respecte al trimestre anterior, tot i que representa una caiguda de 0,7 punts en comparació anual. En total, el nombre de persones ocupades s’estima en 53.387.
La taxa d’ocupació masculina baixa fins al 84,4%, mentre que la femenina se situa en el 79,6%. En termes trimestrals, les dones registren un increment significatiu, d'1,3 punts enfront del descens lleu dels homes, que és de 0,2 punts negatiu.
Entre els joves de 15 a 24 anys, la taxa d’ocupació experimenta un comportament mixt: baixa 4,4 punts anualment, però puja 7,3 punts respecte del trimestre anterior, cosa que indica una recuperació estacional del mercat laboral juvenil. També destaca la reducció de l’atur juvenil, que cau 2 punts anuals i 5,2 punts trimestrals.