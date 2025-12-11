COOPERACIÓ
Andorra demana que es combati el tràfic de migrants
El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, va participar ahir en la Conferència informal de ministres de Justícia del Consell d’Europa, centrada en la gestió dels fluxos migratoris sota el prisma del Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH). En la seva intervenció, León va defensar la necessitat de lluitar amb fermesa contra el tràfic de migrants i d’éssers humans, “sense caure en l’error d’assimilar migració irregular i criminalitat”. L’alt càrrec va celebrar, a més, l’acord del document final de la trobada, que posa l’accent en la protecció de les víctimes i en penes contundents contra els responsables de l’explotació.
Davant la iniciativa de diversos estats de debatre aquesta qüestió fora dels marcs institucionals habituals, el Consell d’Europa ha convocat aquesta conferència per garantir que els drets humans segueixin al centre del debat públic.