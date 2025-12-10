Consell de ministres
El salari mínim arribarà als 1.500 euros
S'apujarà el doble de l'IPC amb un límit del 6%
El Govern d'Andorra preveu apujar el salari mínim el doble de l'IPC, que al mes de novembre se situa al 2,8%, fet que el faria arribar fins al voltant dels 1.500 euros mensuals. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, on ha remarcat que "el límit serà el 6%". En aquest sentit, el Govern preveu que l'increment sigui del 5,6%, "un augment del 34% en 5 anys i de fins al 50% des del 2019", ha apuntat Casal.
El ministre portaveu ha explicat que l'augment del salari mínim en relació amb l'IPC ve donat també per les recomanacions del Consell d'Europa "que recomana que el llindar estigui sobre el 60% del salari mitjà". Però Casal ha remarcat que en països com Andorra, on hi ha "transport públic gratuït i ajuts a la ciutadania", el llindar pot baixar fins al 50% del salari mitjà.