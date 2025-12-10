CIBERDELINQÜÈNCIA
La policia alerta de l'augment d'intents de frau
El cos de seguretat demana no confiar en els missatges i esborrar-los
La policia torna a alertar de missatges SMS fraudulents fent-se passar per companyies d'enviament de paquets. El cos de seguretat explica que "els ciberdelinqüents no deixaran d'intentar-ho, i més ara, que s'apropen les festes de Nadal".
El cos de seguretat apunta que "amb missatges com aquests, confiança zero", i demanen esborrar-lo. En aquest sentit, també comenten que "si realment esperes un paquet, comprova l'estat de l'enviament a través dels canals oficials".