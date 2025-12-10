Successos
Ferit lleu un motorista en un accident als Hostalets de Tost
El sinistre ha obligat al servei català de trànsit a obrir pas alternatiu durant una hora
Un accident amb almenys una motocicleta implicada ha obligat el servei català de trànsit a habilitar pas alternatiu al quilòmetre 173 de la C-14, a l'altura dels Hostalets de Tost. L'accident ha tingut lloc a dos quarts d'onze del matí i el conductor de la moto ha resultat ferit lleu, segons informa el servei català de trànsit, apuntant que les retencions en aquell punt no han superat els 500 metres en direcció Lleida.