Esquí
Oysho renova el seu patrocini amb Grandvalira i Ordino Arcalís
De moment, el pacte serà per la temporada d'hivern 2025-2026
Oysho ha renovat la seva col·laboració amb Grandvalira i Ordino Arcalís com a patrocinador tècnic oficial per a la temporada d’hivern 2025–26, reafirmant així la seva aposta pels esports de neu en un dels dominis esquiables més importants d’Europa. Aquesta renovació s’emmarca en una estratègia d’expansió internacional que també inclou la seva incorporació com a patrocinador tècnic de l’estació italiana Madonna di Campiglio i la continuïtat de la col·laboració amb Saas-Fee, a Suïssa.
En aquesta nova etapa, Oysho porta el projecte Oysho Community a la muntanya amb el llançament de l’Oysho Ski Club, una iniciativa que oferirà classes gratuïtes amb monitor a Grandvalira i Ordino Arcalís durant els mesos de desembre i gener. Les sessions estan pensades per a esquiadores i esquiadors de tots els nivells, i les inscripcions ja estan disponibles a través del portal d’Oysho Community.