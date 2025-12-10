Noves tecnologies
Neix 'Bullying Pursuit', un joc i videojoc cooperatiu per prevenir l’assetjament escolar
Un dels creadors, David Aguilar explica que la idea va sorgir en un moment clau de la seva vida, arran de la pèrdua dels seus pares
La lluita contra el 'bullying' pot començar també des d’un tauler de joc o des de la pantalla del mòbil. Aquesta és la convicció de Ferran Aguilar, pare de Hand Solo, en David Aguilar, un jove creador de contingut nascut amb la síndrome de Poland, una malaltia que impedeix la formació del braç i la musculatura pectoral dreta. Aquest dimecres Ferran Aguilar i David Aguilar, així com el professor i especialista en jocs de la Universitat de Vic, Víctor Baroja; i l'advocat i doctor en dret de la propietat individual, Miquel Àngel Rodríguez, han presentat el joc de taula i el videojoc per a mòbil 'Bullying Pursuit', concebuts com a eines de sensibilització i prevenció de l’assetjament escolar. A banda del llibre, publicat en set idiomes, els drets de la història d'en Hand Solo s'han venut fer la pel·lícula, amb una mica de sort, a Hollywood.
Aguilar explica que la idea va sorgir en un moment clau de la seva vida, arran de la pèrdua dels seus pares. En buidar el pis familiar, va retrobar el parxís de la seva infantesa, un joc carregat de records, però que, vist amb perspectiva, transmet uns valors que va començar a qüestionar. “És un joc que premia eliminar l’altre, enviar-lo a casa, degradar-lo. Si analitzes els valors educatius, no són gens positius”, reflexiona.
A partir d’aquí, Aguilar decideix “reescriure un joc mil·lenari” i donar-li la volta per transformar-lo en una eina educativa. El projecte ret homenatge a la seva mare i, alhora, s’inspira en la història del seu fill David, que va patir assetjament escolar pel fet de ser diferent. El resultat és un joc cooperatiu que elimina la competitivitat negativa i la substitueix per la col·laboració, l’empatia i la consciència col·lectiva.
El joc incorpora un cinquè element, el “monstre del 'bullying'”, que no és controlat per cap jugador, sinó que es mou per atzar. Aquesta decisió no és casual. “No volíem posar cap nen en el rol del dolent. L’atzar simbolitza que, segons les circumstàncies vitals, una persona pot acabar sent assetjadora, víctima o espectadora”, explica Aguilar. L'assetjament no és només responsabilitat d’un individu, sinó una realitat complexa que requereix la implicació de tothom.
El projecte va fer un salt important quan Aguilar va presentar el prototip al Festival del Joc de Taula dels Pirineus. Allà va despertar l’interès de Falomir Juegos, un dels principals fabricants europeus de parxís. Paral·lelament, el joc de taula va donar peu al desenvolupament del videojoc, gràcies a la col·laboració amb Daniel Sánchez, fundador de Gamera Nest i professor universitari especialitzat en videojocs educatius, que s’ha implicat com a soci en el projecte. Durant la presentació, l'especialista en jocs i president de l'associació de jocs tradicionals, Victor Baroja, ha celebrat que els Aguilar hagin decidit apostar per un joc de taula per transmetre els seus valors. "Els jocs no tenen valors, les persones tenen valors. Projectem els nostres valors, ells [Hand Solo i el seu pare] han presentat els seus valors", ha defensat Baroja. "Innovar sobre la tradició. Estem també reivindicant el parxís, estan redescobrint la tradició", ha celebrat, tot indicant que la base principal del joc és demostrar que "no hi ha competició sana o no sana, si tens uns bons valors guanyaràs o perdràs amb compostura, en la competició ens estem comprant i ésser sa o no dependrà dels valors propis".
El videojoc estarà disponible a plataformes Android i Apple, però l’objectiu va més enllà del simple entreteniment. “El que voldríem és que fos una eina educativa a les escoles”, afirma Aguilar. Considera que, malgrat l’augment de protocols, el sistema educatiu està superat per la realitat de l'assetjament escolar, amb conseqüències greus que inclouen "l’augment de suïcidis entre joves". “Cal actuar, i actuar ara”, insisteix.
La història d’en David, que s’ha convertit en un referent internacional de superació, és l’eix vertebrador del projecte. Ja ha donat lloc a un documental, un llibre traduït a diverses llengües i fins i tot a un reconeixement institucional a Andorra, on la seva figura s’utilitza com a exemple de superació. “La fama és molt efímera, però hem volgut aprofitar aquesta repercussió per generar un bé durador”, assenyala el seu pare.
Per ajudar a finançar el desenvolupament del videojoc, la família ha impulsat iniciatives solidàries com imants que es vendran a Pyrénées. “Res està escrit”, conclou Aguilar. “D’alguna cosa negativa sempre se’n pot extreure alguna cosa positiva”. Amb aquest joc, Ferran Aguilar i el seu fill Hand Solo volen demostrar que educar en valors també pot ser una partida compartida contra el 'bullying'.