ANDORRA TURISME
Més de 333.000 persones han participat en les rutes Macarulla
Un total de 333.213 persones han visitat alguna de les rutes Macarulla, petits senders màgics, des que es van posar en marxa el 2021. Només durant el 2025, aquests itineraris dirigits al públic familiar han acumulat 73.350 usuaris, segons informa Andorra Turisme.
Les rutes estan pensades perquè els infants i les famílies gaudeixin de la natura i s’introdueixin al senderisme a través del joc i la descoberta de l’entorn, i s’han consolidat com una proposta d’èxit. Les més visitades són el recorregut On són els bolets?, de Canillo, amb 105.498 persones, i El bosc dels Menairons, de la Massana, amb 76.434.