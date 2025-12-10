ESTADÍSTICA
L’economia mantindrà un ritme moderat de creixement fins al 2030
El PIB pujarà entre l’1,5% i el 2,8%, amb tendència a estabilitzar-se a partir del 2027
El departament d’Estadística va publicar ahir les noves previsions macroeconòmiques per al període 2025-2030, amb un escenari de creixement moderat i estable per a l’economia andorrana. Segons el document, el producte interior brut (PIB) en termes reals augmentarà entre l’1,5% i el 2,8% anual, amb una clara tendència a l’estabilització a partir del 2027. En termes nominals, el creixement oscil·la entre el 3,7% i el 4,8% anual, reflectint una activitat econòmica que creix per sota dels anys de recuperació postpandèmica.
Aquestes projeccions es basen en models estadístics que assumeixen una correlació estructural entre el ritme econòmic d’Andorra i el de les economies veïnes com França, Espanya i la zona euro. Qualsevol desviació rellevant en aquestes pot tenir un impacte directe en l’evolució de les xifres andorranes, un fet que els tècnics alerten com a condició de partida per interpretar les previsions.
Pel que fa al valor afegit brut (VAB), l’evolució prevista és pràcticament paral·lela al PIB, amb taxes reals d’entre l’1,4% i el 2,6% anual. La massa salarial, un dels indicadors clau per mesurar l’estructura de la renda generada per l’activitat econòmica, creixerà per sobre del PIB real, amb valors d’entre el 4% i el 5,1% anual. Al seu torn, el nombre d’assalariats es preveu que augmenti de manera estable, en una forquilla que va de l’1,8% al 2,3%.
Pel que fa al comerç exterior, destaca el fort increment previst per a les exportacions de béns a partir del 2026, amb pujades sostingudes de més del 4% anual, després d’una caiguda puntual del 3,5% prevista per al 2025. Les importacions, per la seva banda, tindran un creixement més moderat però sostingut.
Quant a la inflació, mesurada mitjançant l’índex de preus de consum (IPC), es preveu que es mantingui dins d’uns marges de control, amb oscil·lacions anuals entre l’1,4% i el 2,5%.
El conjunt de dades dibuixa un escenari de continuïtat econòmica, amb estabilitat i sense grans sobresalts.