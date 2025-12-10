ESTADÍSTICA

Un edifici en construcció.

El departament d’Estadística va publicar ahir les noves previsions macroeconòmiques per al període 2025-2030, amb un escenari de creixement moderat i estable per a l’economia andorrana. Segons el document, el producte interior brut (PIB) en termes reals augmentarà entre l’1,5% i el 2,8% anual, amb una clara tendència a l’estabilització a partir del 2027. En termes nominals, el creixement oscil·la entre el 3,7% i el 4,8% anual, reflectint una activitat econòmica que creix per sota dels anys de recuperació postpandèmica.

Aquestes projeccions es basen en models estadístics que assumeixen una correlació estructural entre el ritme econòmic d’Andorra i el de les economies veïnes com França, Espanya i la zona euro. Qualsevol desviació rellevant en aquestes pot tenir un impacte directe en l’evolució de les xifres andorranes, un fet que els tècnics alerten com a condició de partida per interpretar les previsions.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB), l’evolució prevista és pràcticament paral·lela al PIB, amb taxes reals d’entre l’1,4% i el 2,6% anual. La massa salarial, un dels indicadors clau per mesurar l’estructura de la renda generada per l’activitat econòmica, creixerà per sobre del PIB real, amb valors d’entre el 4% i el 5,1% anual. Al seu torn, el nombre d’assalariats es preveu que augmenti de manera estable, en una forquilla que va de l’1,8% al 2,3%.

Pel que fa al comerç exterior, destaca el fort increment previst per a les exportacions de béns a partir del 2026, amb pujades sostingudes de més del 4% anual, després d’una caiguda puntual del 3,5% prevista per al 2025. Les importacions, per la seva banda, tindran un creixement més moderat però sostingut.

Quant a la inflació, mesurada mitjançant l’índex de preus de consum (IPC), es preveu que es mantingui dins d’uns marges de control, amb oscil·lacions anuals entre l’1,4% i el 2,5%.

El conjunt de dades dibuixa un escenari de continuïtat econòmica, amb estabilitat i sense grans sobresalts.

LES IMPORTACIONS AUGMENTEN UN 7,9% AL NOVEMBRE

Les importacions del novembre arriben als 184,09 milions d’euros, un 7,9% més que fa un any, amb pujades destacades en transport, farmàcia, construcció i joieria. L’acumulat anual supera els 1.800 milions (+7,8%), amb una única caiguda en energia. Les exportacions mensuals creixen un 18,7%, tot i que en el còmput anual retrocedeixen un 1%. En termes ajustats, les importacions es mantenen estables (+0,4%) i les exportacions, tot i una tendència recent a la baixa, mantenen un repunt de l’1,9% al novembre.

AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A 126 BENEFICIARIS

El segon trimestre del 2025 s’han presentat un total de 177 sol·licituds d’ajut per al pagament del lloguer d’habitatges. D’aquestes, 126 s’han resolt favorablement, fet que representa el 71,2% del total, mentre que 51 sol·licituds, el 28,8%, han estat denegades. L’import total atorgat ascendeix a 295.230,48 euros, amb un import anual mitjà de 2.343,10 euros per convocatòria i persona beneficiària. En relació amb la població estimada el 30 de juny del 2025, el nombre de beneficiaris se situa en 1,4 per cada 1.000 habitants. Des del punt de vista territorial, Andorra la Vella concentra el percentatge més elevat de prestacions favorables, amb el 30,2%.
