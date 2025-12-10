BOPA
L'AREB incorpora un expert francès en garanties bancàries
Thierry Dissaux ha treballat al departament del Tresor americà
L'Autoritat Financera Andorrana ha designat com a membre del consell d'administració de l'Agència estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), Thierry Dissaux, expert francès en garanties bancàries i amb experiència al departament del Tresor americà. L'edicte, publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), entrarà en vigor l'1 de gener del 2026.
Dissaux, de 66 anys, va estudiar a l'Escola Nacional de l'Administració (ENA) i també es va graduar a l'Escola Central i de Ciències Pro París. Ha ocupat càrrecs com el d'agregat financer de França a Tòquio o el d'assessor financer de l'ambaixada francesa als Estats Units. Dissaux també va treballar com a secretari del Fons de Desenvolupament Econòmic i Social, i el 2010 va ser designat president del consell d'administració del Fons de Garantia i Resolució de Dipòsits.