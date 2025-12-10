Oci
L’Abarset inicia la temporada amb més de 5.000 assistents
L’Abarset ha inaugurat la temporada d’hivern amb un pont de la Puríssima excepcional, superant els 5.000 visitants i confirmant-se com el referent d’après-ski del Pirineu. Segons el responsable del projecte, Àlex Orúe, l’afluència d’aquests primers dies “demostra la consolidació d’un model d’oci atractiu i en constant creixement”.
El cap de setmana va arrencar amb el primer Brunch Electronik de la temporada i les actuacions de DJs com Nina Kraviz, Quest, Patricia Mantovani, Syreeta i Calvin Clarke, que van omplir l’espai de públic. També es va estrenar amb gran acollida el format “L’After”, i el “Friends & Family” continua convertint els diumenges en una cita social destacada.
La nova proposta gastronòmica del restaurant ha estat igualment ben rebuda, amb una carta centrada en producte de qualitat, elaboracions treballades i plats pensats per compartir. Segons el responsable gastronòmic, Xavi Solé, “el públic busca experiències que connectin amb la muntanya i amb un producte excel·lent, i la resposta ha estat immillorable”.
L’inici de temporada ha coincidit amb la posada en marxa de noves mesures de reducció d’impacte acústic, que han funcionat correctament. Aquest cap de setmana, L’Abarset oferirà sessions de Patricia Mantovani i Laeet divendres; Héctor Couto, Edu_Art i Eric Vëlycë dissabte; i un nou Friends & Family diumenge. La temporada continuarà amb cites destacades com Bresh i noves festes Brunch.