SALUT
La incidència de casos de grip es multiplica per cinc en una setmana
L’eclosió del virus suposa 137,77 contagis per 100.000 habitants dels dies 1 al 7
L’informe epidemiològic sobre la incidència dels virus respiratoris corresponent a la primera setmana de desembre (dels dies 1 al 7) constata l’explosió de casos de grip al Principat: si la setmana anterior (la darrera del novembre) la incidència era de 26,41 casos per 100.000 habitants, aquesta última la taxa s’ha multiplicat per cinc, fins als 137,77 casos per cada 100.000 habitants. El recull elaborat per ministeri de Salut, a partir de les notificacions dels diagnòstics dels metges, apunta que es constata que “la taxa d’incidència està per sobre del llindar mitjà d’incidència per a aquesta temporada (115,19 casos per 100.000 habitants), però encara per sota del que es considera un nivell alt (160,12 casos)”. Un fenomen que s’està produint arreu d’Europa i que és causat per la variant K del virus, amb una capacitat més elevada de contagi. L’informe constata que les franges d’edat més afectades corresponen a menors: des de nadons acabats de néixer fins a adolescents de 14 anys. També són els més petits els més afectats per les infeccions respiratòries agudes, que igualment creixen amb força: si l’última setmana de novembre els diagnòstics eren 223 per 100.000 habitants, aquesta passada s’han pràcticament doblat, fins als 398,35. Finalment, quant a les mostres analitzades, el percentatge de positius ha estat de 18,6 i el 69,23% han estat per grip A, seguides per virus VRS amb un percentatge del 23,08%, i en menor percentatge rinovirus/enterovirus, amb el 8%.
El col·lectiu més afectat, el d’infants i adolescents fins a 14 anys
L’epidèmia gripal està tensant notablement les consultes mèdiques i aquest darrer pont festiu s’ha concentrat en la de permanències (la guàrdia dels facultatius de capçalera), amb una quarantena de visites diàries. Per tal d’evitar la propagació de contagis, l’hospital ja va implantar a inici de novembre la mascareta obligatòria a urgències, l’UCI i plantes d’hospitalització, i també al Cedre. La mesura està vigent fins al 31 de març. La mascareta es considera especialment necessària quan es tracta de protegir les persones més vulnerables, com malalts ingressats o gent gran. També segueix en marxa la campanya de vacunació, que està especialment adreçada a les persones més grans de 60 anys i a aquelles que sent més joves tinguin condicions mèdiques de risc. La inoculació estarà activa fins al 31 de gener. Tot i que la injecció està especialment indicada per a gent gran, malalts crònics i treballadors en contacte amb col·lectius vulnerables (com ara sanitaris), la incidència punta de contagis abans del previst ha provocat que, per exemple, a Catalunya s’hagi obert la vacunació a tothom.