La Fundació Roser Bru, premi internacional Ramon Lull per difondre l'art català des de Xile
La Fundació Ramon Llull ha celebrat aquest dimecres a Encamp el lliurament dels Premis Internacionals Ramon Llull, que reconeixen persones i institucions de fora del domini lingüístic català que han contribuït a la projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes. L’acte, presidit pel cap de Govern, Xavier Espot, ha tingut lloc a l’antiga sala d’emissors de Ràdio Andorra i ha comptat amb la participació de representants institucionals dels territoris de parla catalana i les actuacions musicals del duet Alosa.
En aquesta tretzena edició, el Premi a la promoció internacional de la creació catalana ha recaigut en la Fundación Roser Bru, per la seva tasca de preservació i difusió de l’obra de l’artista catalana exiliada a Xile el 1939. El jurat ha valorat especialment la catalogació del seu llegat i l’impuls d’exposicions a Xile i Catalunya, entre les quals destaca la retrospectiva del Museu d’Art de Girona.
El Premi Ramon Llull de Traducció Literària ha estat per a la italiana Tiziana Camerani, per la seva traducció al italià de Terres mortes de Núria Bendicho, publicada com Terre morte. El jurat n’ha destacat la capacitat de mantenir els registres, el to i la riquesa lingüística de l’obra original.
El guardó a la trajectòria en traducció literària ha estat per a la grega Maria Khatziemmanuïl, amb més de cinquanta traduccions d’autors catalans al grec. La traductora ha estat reconeguda pel seu paper clau en la difusió del teatre català contemporani i per la seva direcció del Festival Iberoamericà de Lectures Dramatitzades d’Atenes.
Finalment, el Premi Internacional de Catalanística i a la Diversitat Lingüística s’ha atorgat al friülà William Cisilino, director de l’Agència regional per a la Llengua Friülana, per la seva tasca en la defensa i promoció de llengües minoritzades i pel seu vincle amb iniciatives relacionades amb la llengua catalana. El jurat ha subratllat el seu compromís amb la política lingüística europea i la seva participació en xarxes internacionals.
Durant l’acte, el cap de Govern, Xavier Espot, ha remarcat el bon moment que viu la cultura catalana i ha reconfirmat el compromís d’Andorra amb la projecció exterior de la llengua a través de la Fundació Ramon Llull. També hi ha intervingut el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, F. Xavier Vila, que ha subratllat la importància del treball conjunt entre territoris per afrontar els reptes actuals de la llengua.
Abans del lliurament, Vila ha visitat les reserves de patrimoni cultural d’Andorra situades a l’antic Hotel Rosaleda, acompanyat de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.
Els Premis Internacionals Ramon Llull tanquen així una nova edició marcada per l’excel·lència i la diversitat dels guardonats, que contribueixen des de diferents àmbits i països a reforçar la presència internacional de la cultura catalana.