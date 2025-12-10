ENERGIA
FEDA compensa les emissions amb un projecte per reduir l’ús del carbó vegetal
Forces Elèctriques d’Andorra ha compensat totes les emissions directes de gasos d’efecte hivernacle de l’any 2024 mitjançant la compra de crèdits de carboni, tal com va fer amb les emissions del 2023. El projecte escollit per compensar la major part d’aquestes emissions és el de Cuines eficients a Nigèria, una iniciativa que redueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle i millora la qualitat de vida de milers de famílies que depenen del carbó vegetal per cuinar o escalfar aigua. La resta de les emissions directes s’han compensat adquirint crèdits també en el mercat nacional de compensació.
A efectes pràctics, el projecte a Nigèria té una incidència directa en la lluita contra el canvi climàtic, ja que consisteix a distribuir estufes eficients que redueixen fins a un cinquanta per cent el consum de combustible.