Tribunals
Dos youtubers residents recorren a l'Audiència Nacional l'obligació de tributar a Espanya
Les resolucions del Tribunal Economicoadministratiu Central els exigeix que tributin al país veí els exercicis del 2016 i 2017, quan van traslladar la residència a Andorra
Els nous equips legals dels youtubers Guillermo Díaz ('Willyrex') i Samuel de Luque ('Vegetta777') han anunciat la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional espanyola contra les recents resolucions del Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC) que els exigeixen tributar a Espanya en els exercicis 2016 i 2017, anys en què van traslladar la seva residència a Andorra i lloc on continuen residint fins avui, segons afirmen els lletrats.
Les resolucions dictades pel TEAC resulten, segons el parer dels lletrats en declaracions a diversos mitjans espanyols, contràries a dret i manifestament injustes, especialment quan la mateixa Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) reconeix que tots dos han estat més dies a Andorra que a Espanya durant els exercicis fiscals en qüestió i que la seva activitat professional com a creadors de contingut audiovisual es desenvolupa des dels seus estudis ubicats a Andorra.
"Ens trobem davant d'un autèntic sense sentit tributari", han assenyalat els advocats defensors a través d'un comunicat. "Es pretén que els nostres clients paguin els seus impostos en un país on ja ni viuen ni treballen, ignorant tant la seva residència efectiva com el lloc des d'on desenvolupen la seva activitat econòmica. Això contradiu els principis bàsics del dret tributari internacional i els convenis per evitar la doble imposició".
Els dos youtubers, que compten amb milions de seguidors als seus respectius canals, van traslladar fa anys la seva residència fiscal i centre d'activitat professional a Andorra, "complint els requisits legals establerts per les autoritats andorranes i tributant regularment en aquell país", segons defensen els seus advocats.