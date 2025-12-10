Solidaritat

La Creu Roja Andorrana i CityXerpa impulsen una nova campanya solidària de Nadal

Es tracta d'una iniciativa de recollida d'aliments i productes d'higiene bàsica, amb l'objectiu d'ajudar famílies vulnerables aquest Nadal

Una furgoneta de l'empresa City Xerpa davant l'oficina de la Creu Roja d'Andorra.

Una furgoneta de l'empresa City Xerpa davant l'oficina de la Creu Roja d'Andorra.Creu Roja Andorrana

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Creu Roja Andorrana i CityXerpa, l'empresa andorrana d'enviament a domicili, han activat una nova campanya de recollida de productes d’alimentació i d’higiene bàsica destinada a la Botiga Solidària, amb l’objectiu d’ajudar les famílies en situació de vulnerabilitat durant les festes de Nadal i Cap d’Any.

La ciutadania pot col·laborar adquirint productes de primera necessitat –com pasta, arròs, oli, llet o articles d’higiene personal– i també alguns aliments típics de Nadal. Per fer-ho, només cal accedir a l’app de CityXerpa i seleccionar la categoria “Donacions”, des d’on es poden triar els articles i completar la comanda com una compra habitual. L’adreça final no es té en compte, ja que totes les aportacions es centralitzen i es lliuraran a la Creu Roja entre els dies 22 i 23 de desembre.

A través d’aquest sistema, CityXerpa posa la seva logística al servei de la solidaritat i facilita que qualsevol persona pugui col·laborar amb només uns clics. La Creu Roja Andorrana ha agraït la implicació de la plataforma i de totes les persones participants, destacant que aquesta iniciativa contribueix a garantir que més famílies puguin viure les festes amb dignitat i tranquil·litat.

tracking