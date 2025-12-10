Solidaritat
La Creu Roja Andorrana i CityXerpa impulsen una nova campanya solidària de Nadal
Es tracta d'una iniciativa de recollida d'aliments i productes d'higiene bàsica, amb l'objectiu d'ajudar famílies vulnerables aquest Nadal
La Creu Roja Andorrana i CityXerpa, l'empresa andorrana d'enviament a domicili, han activat una nova campanya de recollida de productes d’alimentació i d’higiene bàsica destinada a la Botiga Solidària, amb l’objectiu d’ajudar les famílies en situació de vulnerabilitat durant les festes de Nadal i Cap d’Any.
La ciutadania pot col·laborar adquirint productes de primera necessitat –com pasta, arròs, oli, llet o articles d’higiene personal– i també alguns aliments típics de Nadal. Per fer-ho, només cal accedir a l’app de CityXerpa i seleccionar la categoria “Donacions”, des d’on es poden triar els articles i completar la comanda com una compra habitual. L’adreça final no es té en compte, ja que totes les aportacions es centralitzen i es lliuraran a la Creu Roja entre els dies 22 i 23 de desembre.
A través d’aquest sistema, CityXerpa posa la seva logística al servei de la solidaritat i facilita que qualsevol persona pugui col·laborar amb només uns clics. La Creu Roja Andorrana ha agraït la implicació de la plataforma i de totes les persones participants, destacant que aquesta iniciativa contribueix a garantir que més famílies puguin viure les festes amb dignitat i tranquil·litat.