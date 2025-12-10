Eleccions territorials
Concòrdia afirma que només pactarà amb forces que “comparteixin els valors del partit”
La formació descarta d’arrel Demòcrates, sigui quin sigui el candidat.
Concòrdia ha defensat avui que no es tanca a pactes amb partits que “comparteixin els valors del partit” de cara a les territorials. Així ho han explicat les copresidentes, Núria Segués i Sílvia Mosquera, que han fixat una línia vermella clara: no pactaran amb Demòcrates, independentment del cap de cartell que acabi presentant la formació taronja a les eleccions.
Segués ha exposat que la raó de ser de Concòrdia és, precisament, plantar cara als “governs que han conduït el país a la situació actual: una deriva social i econòmica amb problemàtiques molt importants, com l’habitatge, la inversió estrangera o el creixement del territori”. Ha afegit que la manca d’entesa al Consell General i les diferències estructurals entre els dos partits fan impossible qualsevol aproximació amb Demòcrates.
Pel que fa a les eleccions nacionals, les copresidentes han reiterat que Concòrdia es presentarà en solitari, i que el candidat s’escollirà de manera assembleària quan arribi el moment. Tot i això, tot sembla indicar que, “per continuïtat”, l’escollit serà Cerni Escalé.