Concòrdia afirma que només pactarà amb forces que “comparteixin els valors del partit”

La formació descarta d’arrel Demòcrates, sigui quin sigui el candidat.

Núria Segués i Sílvia Mosquera, copresidentes del grup parlamentari de Concòrdia en l'acte celebrat avui a la seu del partit.

Núria Segués i Sílvia Mosquera, copresidentes del grup parlamentari de Concòrdia en l'acte celebrat avui a la seu del partit.

Andorra la Vella

Concòrdia ha defensat avui que no es tanca a pactes amb partits que “comparteixin els valors del partit” de cara a les territorials. Així ho han explicat les copresidentes, Núria Segués i Sílvia Mosquera, que han fixat una línia vermella clara: no pactaran amb Demòcrates, independentment del cap de cartell que acabi presentant la formació taronja a les eleccions.

Segués ha exposat que la raó de ser de Concòrdia és, precisament, plantar cara als “governs que han conduït el país a la situació actual: una deriva social i econòmica amb problemàtiques molt importants, com l’habitatge, la inversió estrangera o el creixement del territori”. Ha afegit que la manca d’entesa al Consell General i les diferències estructurals entre els dos partits fan impossible qualsevol aproximació amb Demòcrates.

Pel que fa a les eleccions nacionals, les copresidentes han reiterat que Concòrdia es presentarà en solitari, i que el candidat s’escollirà de manera assembleària quan arribi el moment. Tot i això, tot sembla indicar que, “per continuïtat”, l’escollit serà Cerni Escalé.

