Inversions
Colonial SFL i un grup d’inversors liderat per Andbank adquireixen la seu de Naturgy a Madrid
Una operació valorada en més de 80 milions d'euros
Colonial SFL, juntament amb un grup d’inversors encapçalats per Andbank España, ha tancat l’adquisició de l’edifici que acull la seu de Naturgy a Madrid, ubicat al número 38 de l’avinguda d’Amèrica de la capital d'Espanya. L’operació, valorada en més de 80 milions d’euros, s’ha formalitzat amb el fons Grosvenor, fins ara propietari de l’immoble.
L’edifici, amb una superfície de 13.000 metres quadrats repartits en 13 plantes, va ser completament renovat abans que Naturgy hi traslladés les seves oficines centrals l’any 2021. La companyia energètica manté un contracte de lloguer de llarga durada, fet que reforça l’estabilitat de l’actiu per als nous inversors.
L’operació ha comptat amb l’assessorament immobiliari de Cushman & Wakefield i Savills, mentre que els aspectes legals han estat gestionats pels despatxos Gomez Acebo & Pombo i Simmons & Simmons. Savills Investment Management ha exercit com a asset manager de l’edifici, i EY ha dut a terme la due diligence comercial.
Amb aquesta adquisició, Colonial SFL amplia fins a 39 els seus edificis a Madrid, que sumen més de 500.000 m² de superfície, i reforça la seva relació de llarga trajectòria amb Naturgy. L’empresa ja és propietària de la seu de la companyia energètica a Barcelona, situada a l’avinguda Diagonal 525.
Juan Manuel Ortega, Chief Investment Officer de Colonial SFL, ha destacat que “l’adquisició de la sede de Naturgy a Madrid reforça la nostra aposta per edificis en ubicacions estratègiques, i consolida el posicionament de Colonial SFL com a líder paneuropeu al mercat d’oficines de màxima qualitat”. També ha remarcat que es tracta “d’una operació alineada amb la visió de creació de valor a llarg termini i amb la demanda creixent d’espais eficients, sostenibles i ben connectats”.