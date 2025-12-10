SUCCESSOS
Una baralla entre coneguts es tanca amb quatre detinguts
Un dels arrestats en va agredir un altre amb una barra de ferro
La policia va detenir 26 persones en diversos punts del país la darrera setmana per delictes relacionats amb la integritat física, la salut pública, la conducció sota els efectes de l’alcohol i altres infraccions. Destaquen les detencions de quatre homes residents per baralles entre ells a Andorra la Vella. Un en va agredir un altre amb una barra de ferro, mentre que els altres tres van protagonitzar un nou enfrontament amb lesions i ús d’un ganivet. Tots quatre van ser arrestats per delictes contra la integritat física i moral, i dos també per vulnerar la inviolabilitat de domicili. També va ser detinguda una dona turista a Escaldes-Engordany per agredir la parella amb un ganivet. A Ordino, una parella va ser arrestada per agressions mútues al domicili.
La matinada de dissabte, un jove va ser detingut a Andorra la Vella per una alteració en un local nocturn. Va agredir un vigilant, va insultar i colpejar els agents, i va donar un cop de cap a un policia a la comissaria.
Vuit persones van ser detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol, algunes amb accidents o altres infraccions associades. En paral·lel, nou turistes van ser arrestats per portar drogues, la majoria a la frontera francoandorrana.
A més, un home de 50 anys va ser detingut per conduir amb el permís suspès després de fugir d’un accident, i una dona no resident per incomplir una ordre d’expulsió.