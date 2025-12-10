CAMBRA DE COMERÇ
‘Andorra en xifres’ es digitalitza per centralitzar la informació
Andorra en xifres passa de ser una publicació en paper a una eina el 100% digital, interactiva i actualitzable. Així ho van anunciar ahir la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo; la directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Sol Rossell; el director del departament d’Estadística, Edgar Baró, i la tècnica del departament d’Estadística Natàlia Soler, que van coincidir a destacar que es tracta d’un pas endavant en la modernització i centralització de dades.
La principal novetat no és només el format digital, sinó l’eina en si, que permet una centralització real de la informació i incorpora comentaris analítics extensos –ara amb 127 pàgines, davant les 55 de l’edició anterior–, així com comparatives internacionals, navegació millorada, formats descarregables i gràfiques interactives. Aquest nou entorn digital aporta un valor afegit clau: la integració tècnica amb el web d’Estadística.