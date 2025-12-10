VIVENDA
Andorra té 44.221 habitatges, dels quals 3.174 són turístics
El nombre d’habitatges registrats al Principat a final de l’any 2024 era de 47.221, entre els quals s’inclouen 3.174 apartaments turístics, segons les dades publicades ahir per Estadística. Si es compara amb les xifres de fa dos anys, s’observa com hi ha hagut un augment del 0,9%, això són 406 habitatges més respecte al 2023, quan n’hi havia 43.641, dels quals 3.149, eren turístics. Andorra la Vella encapçala aquest apartat amb 11.477 habitatges i apartaments, seguida d’Encamp i Escaldes-Engordany, mentre que Ordino és la parròquia amb menys unitats.