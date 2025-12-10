Educació
Andorra i França renoven per deu anys el conveni de cooperació educativa
L'acord inclou el cofinançament de la reforma del Lycée Comte de Foix
Andorra i França han signat avui la renovació del conveni bilateral en matèria educativa, un acord que consolida 125 anys de col·laboració i que tindrà una vigència de deu anys. En el marc de la reunió de la Comissió mixta francoandorrana, ambdós països han formalitzat també un arranjament administratiu que inclou la reforma cofinançada del Lycée Comte de Foix durant els pròxims vuit anys i el compromís del Govern d’Andorra d’assumir les despeses de funcionament de les escoles primàries del sistema francès.
El ministre d’Educació, Ladislau Baró, ha destacat que el nou conveni reforça el sistema educatiu plural del país i consolida el paper central del model francès. El ministre francès, Édouard Geffray, ha posat en valor la continuïtat d’una cooperació basada en la confiança mútua, amb l’objectiu compartit d’oferir una educació plurilingüe i de qualitat. El text també referma l’estudi de la llengua i cultura andorranes i promou activitats educatives i culturals adreçades a l’alumnat. Durant la sessió, s’han exposat les línies mestres de les polítiques educatives i accions en favor de la francofonia i del benestar escolar.