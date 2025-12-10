Consell d'Europa
Andorra demana "no caure en l'error" d'assimilar immigració i criminalitat
El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León ha participat en el debat europeu sobre migració
El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, ha participat aquest dimecres a la Conferència informal de ministres de Justícia del Consell d’Europa, centrada en la gestió dels fluxos migratoris sota el prisma del Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH). En la seva intervenció, León ha defensat la necessitat de lluitar amb fermesa contra el tràfic de migrants i la tracta d’éssers humans, "sense caure en l’error d’assimilar migració irregular i criminalitat". Ha celebrat, a més, l’acord del document final de la trobada, que posa l’accent en la protecció de les víctimes i en penes contundents contra els responsables de l’explotació.
Davant la iniciativa de diversos estats de debatre aquesta qüestió fora dels marcs institucionals habituals, el Consell d’Europa ha convocat aquesta conferència per garantir que els drets humans segueixin al centre del debat. En aquest context, León ha reiterat el compromís d’Andorra amb el CEDH, amb la separació de poders i amb la independència del Tribunal Europeu de Drets Humans, així com amb l’obligació dels estats de complir les seves resolucions.
En la part final del seu discurs, el secretari d’Estat ha volgut remarcar que el deure de protegir les fronteres no pot fer oblidar que les persones migrants són subjectes de dret i mereixen protecció sense discriminacions. “Andorra continuarà treballant per un enfocament equilibrat, inclusiu i respectuós amb la dignitat humana en qualsevol resposta als reptes migratoris”, ha conclòs.