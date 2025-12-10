COMPANYIA I COMITÈ D'EMPRESA HAN NEGOCIAT DURANT MESOS
Andbus se suma als pioners dels convenis
L’empresa regula en un document validat pel personal retribucions, horaris o vacances
Fa cinc anys la caiguda profunda d’activitat per la covid va derivar en acomiadaments a la companyia de transport de viatgers Andbus. Paulo Cardoso, president del comitè d’empresa, va viure aquella creu i ara la cara, que ha estat negociar un conveni col·lectiu que ha rebut el suport majoritari dels companys i que, detalla, suposa un conjunt de guanys per a la plantilla, la de xofers i la dels treballadors d’oficina. Les febleses d’Andorra en l’àmbit de les relacions laborals converteixen encara la signatura d’un conveni col·lectiu en notícia i el d’Andbus, a més, per la particularitat que és una empresa privada, on encara són més rara avis. Cardoso detalla que va ser un dels objectius del nou comitè d’empresa escollit ara fa dos anys (ell ja repetia de l’anterior) i que hi va ajudar “la voluntat molt forta per part de l’empresa”. Les negociacions van agafar embranzida fa cosa d’un any i un dels obstacles que s’hi van trobar els representants dels treballadors va ser trobar on inspirar-se. “Buscàvem models, un esquema sobre com plantejar-lo i només vam trobar el del SAAS”, exposa. Un bufet d’advocats que ha facilitat l’empresa ha ajudat a configurar el redactat final, que ha rebut l’ampli suport de la plantilla que tenia dret a vot: 108 treballadors fixos i amb una trajectòria a la companyia d’almenys sis mesos. Les votacions es van celebrar durant la setmana passada en diferents jornades per tal que tothom tingués l’oportunitat de participar-hi i ho van fer el 84%, amb una resposta gairebé unànime: el 94,4% es va posicionar a favor del text.
No és una obligació legal organitzar una votació, però es va optar per aquesta garantia extra, que hagués de ser avalat per la majoria, entre altres coses, relata Cardoso, perquè “l’empresa ha crescut molt” i hi ha nous treballadors que ni tan sols havien votat els representants que han negociat el conveni. L’ampli suport, però, ha estat una sorpresa (de les bones), admet. L’acord recull les dues realitats de l’empresa, la dels conductors (que suposen dos de cada tres empleats, aproximadament) i la de la resta de personal (al comitè d’empresa hi ha representants dels dos col·lectius). Els xofers tindran una planificació de les jornades de treball amb una antelació mínima, l’actualització de les dietes o un plus per disponibilitat alta. El personal administratiu podrà organitzar-se les jornades de treball en un còmput trimestral. A més, s’estabilitza una mena de paga extra lligada fins ara a beneficis, hi haurà prima per antiguitat, entre altres millores salarials, i s’estableix un marc clar per a vacances, jornades de descans o drets sindicals. El conveni es dipositarà ara al departament de Treball i entrarà en vigor l’1 de gener, amb vigència fins al 31 de desembre del 2030. No obstant això, hi haurà una comissió paritària de seguiment per resoldre eventuals dubtes o conflictes i s’estableix que les condicions econòmiques es puguin renegociar en cas que “els valors quedin desfasats”. L’empresa va emfatitzar en un comunicat que el conveni i sotmetre’l a l’aprovació del personal “reflecteix la voluntat d’Andbus d’avançar cap a models de relació laboral basats en la participació, la corresponsabilitat i la confiança mútua. Amb aquesta iniciativa pionera, l’empresa es posiciona com a referent en bones pràctiques laborals i governança interna al país”.