Consell de ministres
Agricultura concedeix 112.000 euros a 54 explotacions ramaderes d'equí, oví i caprí
Segons el ministre portaveu Guillem Casal, aquest ajut era “un compromís de legislatura i una prioritat”
El Govern ha fet un nou pas en el seu compromís amb la protecció i la qualitat de vida del bestiar del país amb l’aprovació del Reglament relatiu a la concessió de l’ajut a la bonificació del benestar animal per a explotacions equines, ovines i caprines. Amb aquest nou marc normatiu, l’executiu valida també el primer paquet d’ajuts econòmics destinat a fomentar pràctiques ramaderes respectuoses, que ascendeix a 112.000 euros i que ja s’ha distribuït entre 54 explotacions.
Segons ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, aquest ajut era “un compromís de legislatura i una prioritat”, que amplia al sector equí, oví i caprí les bonificacions de benestar animal que fins ara només s’aplicaven al bestiar boví. El reglament ha estat elaborat seguint criteris tècnics internacionals adaptats a la realitat andorrana, marcada pel tradicional sistema de pastoralisme i les pràctiques ramaderes de muntanya.
El repartiment dels ajuts es concreta en 70.000 euros per a explotacions equines, 25.000 euros per a explotacions ovines i 17.000 euros per al sector caprí. Casal ha destacat que els consumidors valoren cada vegada més els productes obtinguts amb models de producció sostenibles i respectuosos amb el benestar animal, fet que reforça la necessitat d’impulsar polítiques públiques en aquesta línia.
Per accedir a l’ajut, totes les explotacions han passat un procés d’avaluació basat en quatre grans principis: la qualitat de l’alimentació, les condicions d’allotjament, l’estat de salut del bestiar i el seu comportament. Aquests criteris es concreten en 11 indicadors específics que tenen en compte aspectes essencials com la necessitat de disposar d’una superfície coberta mínima per animal, especialment durant el període d’estabulació a l’hivern.
Aquest nou ajut té com a objectiu incentivar que les explotacions assoleixin el nivell més elevat possible de compliment en matèria de benestar animal. Segons el Govern, aquest és només el primer pas d’un procés més ampli que ha de permetre, en un futur, encarregar una auditoria externa independent per obtenir una certificació oficial. Aquesta certificació permetria identificar els productes alimentaris procedents d’aquest bestiar amb un segell diferenciador al mercat, que acreditaria que han estat produïts respectant el benestar dels animals durant tot el procés productiu.
El Govern duplica els ajuts a la producció de proximitat i ecològica fins als 38.000 euros
L'executiu ha aprovat els ajuts 2025 per impulsar la producció agrària de qualitat i ecològica, amb una dotació total de 38.070 euros, gairebé el doble que l’any passat.
S’hi inclouen 23.572 euros per a productes sota règims de qualitat, amb noves línies d’ajut per a la mel i les trumfes. Autèntic Cal Fontana, 8.190 euros i Montmalús, 1.833 euros reben suport per primera vegada. També s’incrementa l’ajut als cellers Borda Sabaté, Casa Auvinyà i Casus Belli.
A més, es destinen 14.498 euros a la producció ecològica i 7.000 euros per cobrir els costos d’auditories. L’objectiu és reforçar el sector primari i promoure productes andorrans de qualitat.