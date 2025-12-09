FINANCES
La Uifand vol cobrir dues places a l’àrea de supervisió i control
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha obert un procés de selecció per cobrir dues places vacants a l’àrea de supervisió i control. L’edicte, publicat l’1 de desembre, dona compliment a la Llei 14/2017 de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Els candidats han de tenir nacionalitat preferentment andorrana, una titulació superior reconeguda en l’àmbit econòmic i una experiència mínima de dos anys en prevenció del blanqueig o finançament del terrorisme. A més, es requereix domini del català, castellà, francès i anglès, així com coneixements avançats en aplicacions informàtiques. També es valorarà la formació específica en la matèria.
El termini per presentar-se acaba el 14 de gener
El procés de selecció constarà d’una entrevista personal, una prova teòrica i pràctica, i una traducció del català a l’anglès. El temari i el calendari es facilitaran un cop formalitzada la candidatura.
Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines de la Uifand acompanyades del currículum, títols acadèmics, passaport, certificats oficials i una carta de motivació. El termini per lliurar la documentació acaba el 14 de gener del 2026.