MOBILITAT
Talls de carretera a la zona de l’Ospitalet per control d’allaus
Diverses carreteres que connecten amb Andorra estaran temporalment tancades al trànsit a causa d’operacions de control d’allaus a la zona de l’Ospitalet, a l’Arieja. L’actuació tindrà lloc avui a partir de les nou del matí al corredor H2, amb l’objectiu d’assegurar els vessants nevats i garantir la seguretat dels usuaris de la via.
Les maniobres comportaran el tall total de la carretera N-320 en ambdues direccions. El tall afectarà dos trams: entre els punts de referència PR 1-597 i PR 1-363, en un tram de 0,3 quilòmetres, i entre PR 0 i PR 2+130, que representa 2,2 quilòmetres.
A més, també es veurà afectada l’N-20, un dels principals eixos de connexió entre França i Andorra. Aquesta via quedarà tallada en ambdues direccions entre els punts PR 98 i PR 98+830, en un tram de prop de 900 metres, i podrà provocar retards i alteracions de mobilitat.