Successos
Quatre homes es barallen usant una barra de ferro i un ganivet
La policia va detenir els quatre implicats per les agressions i per violació de domicili
La policia va detenir, el passat cap de setmana, quatre homes residents de 27, 36, 39 i 40 anys com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral, arran de dues baralles en què es van utilitzar una barra de ferro i un ganivet de cuina.
Els fets van començar la matinada de diumenge a Andorra la Vella, quan una patrulla va haver d’intervenir en una baralla al carrer entre els quatre implicats, coneguts entre ells, segons indica el comunicat fet públic per la policia aquest matí. Durant l’enfrontament, un dels homes va fer servir una barra de ferro d’unes obres amb què va colpejar un altre i li va causar una ferida sagnant al rostre. Aquest primer individu va ser arrestat en aquell moment, assenyala la policia.
Els altres tres homes van protagonitzar més tard un segon incident quan dos d’ells es van presentar al domicili del tercer, hi van entrar sense permís i el van agredir. La víctima va patir lesions que van requerir el seu trasllat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Segons la informació policial, durant la baralla, aquest tercer home hauria esgrimit un ganivet de cuina de grans dimensions.
Els tres van ser arrestats el mateix diumenge. Dos d’ells ho van ser també com a presumptes autors de delictes contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili.