Economia
EL PIB d'Andorra ha crescut un 2,8% aquest any
S'espera un augment real del PIB de l'1,5% fins al 2.030
Les noves previsions macroeconòmiques 2025-2030 elaborades pel departament d’Estadística apunten que Andorra augmentarà el seu PIB entre un 3,7% i un 4,8% anual fins al 2030. En termes reals, el creixement se situarà entre l’1,5% i el 2,8%, amb un dinamisme més elevat el 2025 i una lleugera moderació a partir del 2027.
Pel que fa als preus, les projeccions situen la inflació en valors moderats i estables. L’IPC interanual del desembre es mourà entre l’1,4% i el 2,5%, mentre que la inflació mitjana anual se situarà en una franja molt similar, entre l’1,6% i el 2,4%. Aquest escenari confirma la normalització després de les tensions inflacionàries registrades els anys recents i reflecteix una convergència progressiva amb l’entorn europeu.
L’evolució del Valor Afegit Brut (VAB) seguirà una trajectòria molt similar, amb increments nominals d’entre el 3,7% i el 4,6% i creixements reals d’entre l’1,4% i el 2,6%. Pel que fa al mercat laboral, les previsions indiquen que la massa salarial creixerà més ràpidament que el nombre d’assalariats, fet que suposa un augment progressiu de les remuneracions mitjanes. La massa salarial s’incrementarà entre un 4,1% i un 5,1% anual, mentre que l’ocupació ho farà entre un 1,8% i un 2,3%.
En l’àmbit exterior, les importacions mantindran una tendència clarament alcista, amb taxes d’entre el 2,5% i el 7,1%. Les exportacions, que presentaran un descens puntual del 3,5% el 2025, recuperaran el creixement a partir del 2026 amb increments superiors al 4%.
En conjunt, les previsions apunten a una economia andorrana que creix de manera sòlida i sostinguda, amb estabilitat de preus i un mercat laboral que continua expandint-se. El departament d’Estadística subratlla que, tot i la moderació prevista en alguns indicadors, l’horitzó fins al 2030 és de continuïtat i robustesa. La pròxima actualització de les previsions s’emetrà durant el segon trimestre del 2026.