Pal Arinsal: ni rastre de la connexió

Els promotors, amb el comú de la Massana al capdavant, topen amb el Govern, que els retreu que no han garantit que disposin del cabal d’aigua per a la innivació

La fusió d'Ensisa i EMAP es va presentar en plena pandèmia.

La fusió d’Ensisa i EMAP es va presentar en plena pandèmia.Fernando Galindo

Ignasi de Planell
Andorra la Vella

Les institucions públiques i privades que conformen Grandvalira, per un cantó, i el ministeri de Medi Ambient, per l’altre, es passen la pilota –la culpa– les unes a les altres per justificar el retard en la connexió entre Pal i Arinsal esquiant. A hores d’ara només hi ha una cosa segura, i és que va per llarg –més enllà de la temporada vinent com a mínim–, mentre ja es comença a dubtar que ho vegem algun dia. Això, quan fa dos anys que havia d’estar en funcionament, tal com es va establir el 2021, quan Ensisa (Soldeu-el Tarter) va incorporar EMAP al projecte d’un domini esquiable global de país per mitjà de la societat Setap365. El primer contratemps del projecte sorgeix quan es constata la manca d’aigua per a la innivació, al qual ara se n’hi ha afegit un altre de resolució més complexa: la cosa va de diners. La voluntat de totes les parts de posar sobre la taula els recursos necessaris per fer front a una inversió de mínims, però força costosa (15 milions d’euros pel cap baix), després dels mals resultats econòmics dels últims anys del domini massanenc (pèrdues de 4,5 milions), no és tan evident. Tampoc és casualitat que el comú sigui el més ferm defensor del projecte, entre d’altres perquè el poble d’Arinsal està a un pas de la revolta, cansat d’esperar l’anhelat manà. En això del finançament, el Govern ni hi entra ni en surt, però sí que és el responsable d’atorgar els permisos d’obres. El que el neguiteja és saber si es podrà garantir el cabal d’aigua suficient i d’on s’extraurà, però les successives respostes no han estat concloents, amb la presentació d’estudis contradictoris i informes de consistència discutible. Fins a l’estiu passat, que es va donar el primer pas en ferm per desencallar la connexió.

Aigua sí, aigua no

Les avaluacions inicials van posar de manifest que d’aigua de superfície, res de res, i que, per tant, calia anar-la a buscar al subsol. A la zona de Setúria, per començar. Però més enllà que d’aigua, molt just (dos informes: el teòric diu que sí i el pràctic, que no), la modificació del POUP aquesta legislatura canvia les regles del joc i el comú de la Massana ha de refer l’informe per adaptar-lo al nou marc legal. Amb l’afegit que des d’aquell moment s’estaria obligat a comunicar-ho al país veí, perquè el riu de Civís es veuria afectat. Un extrem que els impulsors de la connexió asseguren que ja s’ha produït, però que el Govern nega rotundament. Però tornant a l’informe, el projecte en la seva globalitat topa amb la nova Llei d’impacte ambiental, quan el 2023 es preveu una connexió faraònica amb 15 remuntadors i 20 pistes. Inviable, en tots els aspectes i sentits. El projecte es retira. El següent, i ja en van..., de final de l’any passat, s’ajusta més a les pretensions inicials, amb dos o tres remuntadors, quatre pistes, una de les quals la que connecta els camps de neu, i dues basses d’innivació. Un informe que passa de Setap365 al comú de la Massana, del qual, en una demostració d’eficiència, no es va donar trasllat al ministeri d’Ordenament Territorial. I tornem a ser al cap del carrer, després d’un cúmul de despropòsits que sembla que amb el cabal descobert a la zona de Fontanals quedaria superat. El comú mira, fins i tot, si és aigua apta per a boca, i el Govern, si no deixarà el poble de Pal sec. Hi ha viacrucis per a dies.

Quants milions?

L’ambient d’eufòria que es respirava el setembre del 2021 amb la unió d’Ensisa i EMAP s’ha anat diluint. En aquell moment, es parlava d’invertir 36,4 milions, que a hores d’ara s’han convertit en 15 i, si poden, acabaran en 12. El comú de la Massana està disposat a rascar-se la butxaca, els altres socis, s’ha de veure. I gaire entusiasme no transmeten.

EMAP CONSIDERA QUE GRANDVALIRA EL TRACTA COM EL "PARENT POBRE"

Els resultats econòmics no acompanyen Pal Arinsal des que es va integrar en una nova societat amb el comú de Canillo i Creand (Setap365) el setembre del 2021. Les pèrdues són d’uns 4,5 milions per temporada. Tot i que s’ha de reconèixer que acompanyar, no l’han acompanyat gairebé mai, els resultats, i només cal recordar l’operació financera muntada per salvar l’estació (al comú de la Massana) amb l’emissió d’accions preferents per valor de 19 milions el 2013. Avui dia, pràcticament amortitzada. Però a la Massana l’històric no li fa ni fred ni calor, quan havia situat les expectatives molt amunt, amb la integració al domini esquiable del país. Atribueix els números vermells a la mala comercialització que li fa Nevasa. “Estan preparats per vendre cotxes de gamma alta i nosaltres no som aquí”, assenyalen fonts del comú. Mentre que “els grans” defensen que sense ells encara estarien pitjor, perquè els han fet incrementar el preu mitjà, a la vista que augmentar el nombre d’esquiadors era una quimera. Això de la importància de la pau social sembla que no forma part de la seva cultura empresarial.

ENGEGAR LES OBRES AMB O SENSE PERMISOS OFICIALS

La llei diu que no es poden iniciar qualsevol mena d’obres si no es disposa dels permisos corresponents. Però això, com gairebé tot, és relatiu. Perquè una cosa és el que diu el text legal i una altra el que alguns acaben fent: tirar pel dret. L’últim exemple el trobem a les pistes de Grau Roig, amb la construcció d’una bassa de 100.000 litres d’un cost d’un milió i mig d’euros. Els treballs van començar i acabar tot i no disposar de les autoritzacions. Això sí, t’exposes a una sanció, encara que, segons la quantitat de la multa, és un risc assumible. I la bassa en qüestió també és un excel·lent exemple en aquesta casuística. La pregunta (retòrica) és si compensa pagar una sanció de 3.000 euros (1.000 per cap: estació, constructora i direcció d’obres) per tenir una infraestructura sistèmica d’1,5 milions.
