CRÍTIQUES DEL PS
Només la quarta part dels monuments declarats BIC tenen entorn de protecció
Susanna Vela denuncia les dificultats per desenvolupar aquest instrument essencial¡
Només dinou dels més de setanta monuments catalogats com a béns d’interès cultural (BIC) a Andorra disposen d’un entorn de protecció oficial. Així ho ha denunciat la consellera general del Partit Socialdemòcrata i exministra de Cultura Susanna Vela, que ha posat en relleu les dificultats acumulades al llarg dels anys per desenvolupar aquest instrument essencial per a la preservació del patrimoni cultural nacional del Principat.
Segons Vela, la Llei del patrimoni del 2003 ja incloïa un annex amb diversos béns i monuments que s’havien de protegir, i establia un termini de dos anys perquè el Govern delimités els entorns de protecció corresponents. No obstant això, més de vint anys després, la majoria continuen sense aquesta figura legal. “El 2003 teníem temps, però ara l’urbanisme ha envaït absolutament tots els entorns, cosa que fa molt difícil adequar-los”, lamenta.
“El 2003 teníem temps, però ara l’urbanisme ha envaït absolutament tots els entorns”
Aquesta dificultat no tan sols rau en la pressió urbanística, sinó també en la necessitat de consensuar actuacions amb els propietaris dels immobles afectats. Segons Vela, caldria convèncer-los per aplicar millores als seus edificis que s’adeqüin a la protecció del bé cultural proper.
Modificació legislativa
Un altre punt clau que va destacar l’exministra és la modificació legislativa de l’any 2014, quan es van eliminar els entorns cautelars de 100 metres de radi i es van reduir a només 20. Aquesta reducció, afirma, “ha suposat una dificultat afegida” i contrasta amb països com França, on aquestes àrees poden arribar als 500 metres. A més, des d’aleshores, la gestió de la zona 2 d’aquests entorns va passar a mans dels comuns, una decisió que Vela considera “un gran error”, atès que només quatre béns han estat protegits des d’aleshores.
També va reconèixer que hi ha mancances en la mateixa llei del 2003, que no va anar acompanyada d’un increment de recursos humans per al servei de Patrimoni, dificultant així l’aplicació dels processos previstos.
Els darrers béns que podrien sumar-se a la llista amb entorn protegit són les esglésies de Sant Miquel d’Engolasters i Sant Joan de Caselles, encara pendents del període d’al·legacions. Aquests monuments formen part de la candidatura sobre l’origen del Coprincipat que es presentarà a la Unesco el gener vinent. Anteriorment, ja s’havien oficialitzat els entorns de protecció de Casa de la Vall i Sant Esteve.