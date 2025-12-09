Andorra Turisme
Més de 333.000 persones han recorregut les rutes Macarulla en quatre anys
Els usuaris donen un 9,3 de puntuació als senders familiars
Un total de 333.213 persones han visitat alguna de les rutes Macarulla, Petits senders màgics des que es van posar en marxa el 2021. Només durant el 2025, aquests itineraris dirigits al públic familiar han acumulat 73.350 usuaris, segons informa Andorra Turisme.
Les rutes esta pensades perquè els infants i les famílies gaudeixin de la natura i s’introdueixin al senderisme a través del joc i la descoberta de l’entorn, s’han consolidat com una proposta d’èxit. Les més visitades són el recorregut On són els bolets? de Canillo, amb 105.498 persones, i El Bosc dels Menairons, de la Massana amb 76.434, totes dues estrenades el 2021. Les segueixen La poció de la Bruixa Quela, d'Escaldes, que suma 72.534 visitants; i Rastres i Petjades, d'Encamp, amb 46.135, inaugurades el 2022, segons les dades d'Andorra Turisme.
Els tres senders més recents són Els amics de l’Estevet, d'Andorra la Vella, amb 15.129, Piero i la reina Pitavola, d'Ordino amb 10.376, oberts el 2024, i El món trapella d’en Llimoi, a Sant Julià de Lòria, estrenat enguany i que ja ha registrat 7.107 visites.
Andorra Turisme indica que els mesos amb més afluència són agost, setembre i juliol, mentre que els dies de més activitat són els dissabtes i diumenges. Els usuaris puntuen l’experiència amb un 9,3 sobre 10, segons les enquestes de satisfacció.
PARRÒQUIES
La Rabassa acull un nou itinerari Macarulla
Redacció
Les excursions de les rutes Macarulla són gratuïtes, però per fer els jocs proposats cal adquirir un llibret específic per un euro a les oficines de turisme. Aquest material explica la història de cada ruta i convida les famílies a endinsar-se en les tradicions, les creences i la natura del país. En finalitzar el recorregut, es pot obtenir un diploma acreditatiu escanejant el codi QR del llibret; prop d’un miler de famílies ja se l’han descarregat.