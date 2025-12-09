Protecció
L’Institut de les Dones proposa tipificar la violència digital
L'IAD també ha presentat una eina d'intel·ligència artificial que busca detectar desigualtats de gènere i altres estereotips comunicatius
L’Institut Andorrà de les Dones (IAD) ha anunciat avui que elevarà al Consell General una proposta per tipificar la violència digital com a delicte dins del marc legal andorrà. La iniciativa forma part dels treballs de l’Institut per reforçar la protecció davant noves formes d’agressió i discriminació en entorns virtuals.
L’IAD també ha presentat una eina d’intel·ligència artificial, desenvolupada amb la consultora tecnològica Dualimind, que permet analitzar articles periodístics i identificar usos de llenguatge no inclusiu. La secretària general, Judit Pallarès, ha explicat que el projecte respon al mandat legal de promoure comunicacions lliures de biaixos i estereotips.
La prova pilot, realitzada entre maig i novembre, ha revisat 18.930 articles de diversos mitjans del país i ha detectat 37.700 expressions classificades en categories com masculí genèric, errors en càrrecs i professions, estereotips o tractaments diferencials. El biaix més freqüent continua sent el masculí genèric.
Altres categories identificades per l’eina són les expressions despectives i casos puntuals de racisme o xenofòbia. En aquest últim punt, la secretària ha advertit que les xifres augmentarien notablement si l’eina llegís també els comentaris de les notícies, un pas previst en futures fases.
Pallarès ha remarcat que “la voluntat no és fiscalitzar els mitjans, sinó oferir eines i formacions per millorar la qualitat informativa”. L'eina és d’ús intern, però es continuarà perfeccionant amb l’objectiu de millorar la capacitat d’anàlisi i, en una fase posterior, estudiar la possibilitat que en un futur pugui proporcionar als mitjans de comunicació alternatives de redacció més inclusives.