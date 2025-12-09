Estadística
Govern ha atorgat més de 295.000 euros en ajuts al lloguer el segon trimestre del 2025
7 de cada 10 persones que demanen aquestes prestacions reben els diners
El Govern d'Andorra ha atorgat un total de 295.230,48 euros en ajudes al lloguer entre l'abril i el juny de 2025, segons les dades publicades avui pel departament d'Estadística del país. Uns diners que es distribueixen en 177 sol·licituds, de les quals el 71, 2%, 126, d'aquestes van ser resoltes favorablement i el 28, 8 %, és a dir, les 51 restants, van ser denegades. L'informe, a més, assenyala que l'ajut mitjà és de 2.343 euros per convocatòria i beneficiari i hi ha un 1,4 beneficiaris per cada 1.000 habitants.
Les parròquies on més sol·licituds s'han acceptat són, Andorra la Vella, amb 38 resolucions favorables, Escaldes-Engordany, amb 27 i Sant Julià, amb 17.
El perfil majoritari de les ajudes continua sent femení: el 59,5% de les concessions corresponen a dones. Pel que fa als col·lectius, destaca el pes de les persones grans, que concentren el 31% de les sol·licituds favorables, seguides de les persones amb discapacitat, que d'enduen un 10,3% d'aquestes.