Succés
Ferida una conductora d'un turisme en un accident a l'avinguda Fiter i Rossell
La víctima té 44 anys i en el sinistre també hi ha implicada una furgoneta
La policia d'Andorra ha rebut un avís d'accident cap als volts de dos quarts de cinc d'aquesta tarda en el qual hi ha implicats dos vehicles, una furgoneta i un turisme -ambdós amb matrícula andorrana- després de patir un sinistre al número 4 de l'avinguda Fiter i Rossell, d'Escaldes-Engordany. La que s'ha endut la pitjor part ha estat la conductora del cotxe, de 44 anys, ja que ha resultat ferida.
Notícia pendent d'ampliació.