TENSIÓ A LES PISTES

EMAP considera que Grandvalira el tracta com el "parent pobre"

Ignasi de Planell
Andorra la Vella

Els resultats econòmics no acompanyen Pal Arinsal des que es va integrar en una nova societat amb el comú de Canillo i Creand (Setap365) el setembre del 2021. Les pèrdues són d’uns 4,5 milions per temporada. Tot i que s’ha de reconèixer que acompanyar, no l’han acompanyat gairebé mai, els resultats, i només cal recordar l’operació financera muntada per salvar l’estació (al comú de la Massana) amb l’emissió d’accions preferents per valor de 19 milions el 2013. Avui dia, pràcticament amortitzada. Però a la Massana l’històric no li fa ni fred ni calor, quan havia situat les expectatives molt amunt, amb la integració al domini esquiable del país. Atribueix els números vermells a la mala comercialització que li fa Nevasa. “Estan preparats per vendre cotxes de gamma alta i nosaltres no som aquí”, assenyalen fonts del comú. Mentre que “els grans” defensen que sense ells encara estarien pitjor, perquè els han fet incrementar el preu mitjà, a la vista que augmentar el nombre d’esquiadors era una quimera. Això de la importància de la pau social sembla que no forma part de la seva cultura empresarial.

