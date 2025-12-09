Successos
Detinguda per agredir la parella amb un ganivet de 9 centímetres
Els fets van passar la matinada de diumenge en un pis d'Escaldes
Una dona turista de 25 anys va ser detinguda la matinada de diumenge en un pis d'Escaldes per haver agredit i amenaçat la parella, i pare del seu nadó, amb un ganivet de cuina d'una fulla de 9 centímetres. Els agents van arrestar la dona com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física i moral i d'un delicte contra la llibertat.
Arrestats per agredir-se mútuament a Ordino
Diumenge al vespre, la policia també va arrestar una dona de 31 anys i un home de 32, parella, per agredir-se mútuament al seu domicili, a Ordino. La parella va ser detinguda per delictes contra la integritat física i moral.