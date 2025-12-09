Famosos
La cantant Aitana gaudeix del pont de la Puríssima a Andorra
La jove hauria estat acompanyada de la parella, el youtuber Plex
La cantant espanyola Aitana ha estat gaudint del pont de la Puríssima a Andorra, concretament a Naturland, on ha estat convidada a baixar pel Tobotronc, tal com es pot veure en un vídeo pujat a les seves xarxes socials. La jove hauria vingut amb la seva parella, el youtuber espanyol Daniel Alonso, més conegut com a Plex, i que se'l va veure pel centre d'Andorra la Vella durant els dies festius.