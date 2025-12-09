Successos

Arrestat per colpejar a un policia i a un empleat de seguretat d'un local d'oci nocturn

Els fets van passar la matinada de dissabte a Andorra la Vella

Redacció
Andorra la Vella

La policia va arrestar un home de 25 anys per colpejar un dels empleats de seguretat d'un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella després que no li permetessin l'entrada a l'establiment. Els fets van passar la matinada de dissabte i en el moment en què els agents el van controlar, el jove els va insultar, amenaçar i intentar agredir, segons explica el cos de seguretat. Una vegada a dependències policials, l'home va donar un cop de cap a un dels policies interventors

