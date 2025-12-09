Cambra de comerç
'Andorra en xifres' es digitalitza per centralitzar la informació
La publicació oferirà dades sempre actualitzades i comparades amb països de la Unió Europea
'Andorra en xifres' passa de ser una publicació en paper a una eina 100% digital, interactiva i actualitzable. Així ho han anunciat aquest dimarts la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo; la directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Sol Rossell; el director del departament d’Estadística, Edgar Baró; i la tècnica del departament d’Estadística, Natàlia Soler, que han coincidit a destacar que es tracta d’un pas endavant en la modernització i centralització de dades. “Des de la Cambra i des d’Andorra Business hem rebut molts contactes d’empreses, emprenedors, inversors, estudiants i ambaixadors que buscaven una font centralitzada de dades per entendre el país i prendre decisions. Aquest format digital ens permet donar una resposta molt millor a aquest interès”, ha apuntat Rossell, mentre Hidalgo ha remarcat la importància d’oferir informació accessible i fiable perquè els agents econòmics puguin prendre decisions estratègiques.
Soler ha explicat que aquest nou instrument —que de fet va néixer el 1999 i que el 2014 va unificar les publicacions 'Andorra en xifres' i Andorra Bàsica— funcionarà com un espai únic de moltes xifres sobre el país, també comparades amb països de la Unió Europea, i s’estructurarà en quatre blocs temàtics: Un cop d’ull, amb les principals magnituds; Andorra com a país europeu; Andorra com a economia avançada; i un índex amb abreviatures i webs d’interès. A més, també ha detallat que l’eina, que de moment integra dades actualitzades fins a l’any 2024, permetrà descarregar dades en CSV i Excel, i que es continuarà treballant per incorporar nous formats com l’SDMX. “Aquesta nova edició reafirma el compromís de les tres entitats amb el rigor estadístic i la divulgació econòmica, oferint eines més útils, àgils, modernes i fiables sobre l’economia del país”, ha apuntat Rossell, mentre afegia que les dades definitives s’aniran incorporant a mesura que es publiquin i que l’edició ‘en viu’ del 2025 es començarà a veure durant el primer trimestre, en funció del calendari estadístic.
La principal novetat no és només el format digital, sinó l’eina en si, que permet una centralització real de la informació i incorpora comentaris analítics extensos —ara amb 127 pàgines, davant les 55 de l’edició anterior—, així com comparatives internacionals, navegació millorada, formats descarregables i gràfiques interactives. Tal com ha destacat Baró, aquest nou entorn digital aporta un valor afegit clau: la integració tècnica amb el web d’Estadística, que fa possible que les dades es mantinguin actualitzades automàticament a mesura que es revisen o es publiquen.