Transports
Andbus aprova un nou conveni col·lectiu per votació directa del personal
El nou acord tindrà una vigència de quasi 5 anys, des del gener del 2026 al desembre del 2030 i és el primer cop que una empresa andorrana tira endavant un pacte d'aquest tipus
Andbus s'ha convertit en la primera empresa del país que aprova un conveni col·lectiu mitjançant una votació directa i vinculant dels seus treballadors, segons ha informat en un comunicat. El procés, previst expressament en el mateix conveni, ha assolit una participació del 84% del personal amb dret a vot, dels quals un 94,4% s’han posicionat a favor del text acordat entre la direcció i el Comitè d’Empresa.
El nou acord regula les condicions laborals de tot el personal de Novatel S.A.U. (Andbus) al Principat i tindrà una vigència inicial del 1 de gener de 2026 al 31 de desembre de 2030, amb possibilitat de pròrrogues anuals. El document estableix un marc homogeni en aspectes com la jornada laboral, descansos, retribucions, dietes, vacances, incentius, drets sindicals i mecanismes de mediació.
Entre les novetats destacades, el conveni incorpora un sistema de planificació mensual amb antelació mínima garantida, reforça la transparència en el còmput i registre d’hores amb eines fiables, i crea una comissió paritària de seguiment per resoldre interpretacions i possibles conflictes. A més, inclou una millora global de les condicions retributives, destinada a reforçar el poder adquisitiu del personal.
La direcció d’Andbus destaca que l’aprovació per sufragi directe “reflecteix un nou model de relació laboral basat en la participació, la corresponsabilitat i la confiança mútua”, i suposa un pas endavant en la modernització i democratització de les relacions laborals al país.
Un cop ratificat pel personal, el conveni serà registrat oficialment al departament de Treball, tal com estableix la normativa vigent.