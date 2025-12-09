Successos
Accident amb tres vehicles implicats davant l'Estadi Comunal
Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 17.49 hores
Un accident amb tres vehicles implicats està provocant retencions a l'avinguda Salou, direcció Sant Julià, a la General 1. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 17.49 hores i s'han traslladat fins al lloc dels fets, davant l'Estadi Comunal d'Andorra la Vella, on els tres vehicles haurien patit una colisió per encalç.
Els bombers s'han mobilitzat amb un camió grua i una ambulància, per netejar la calçada, que ha quedat tacada d'oli, i atendre els ocupants dels vehicles, mentre que la policia i els agents comunals hi han destinat una patrulla per gestionar el trànsit. Segons informa el servei de policia, l'accident seria de danys materials.