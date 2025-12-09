Encamp
El 31è Saló de la Infància i la Joventut tindrà una experiència 7D
L'esdeveniment tindrà lloc del 27 al 30 de desembre a Encamp i del 2 al 4 de gener al Pas
La 31a edició del Saló de la Infància i la Joventut d'Andorra tindrà una experiència cinematogràfica en 7D. Es tracta d'una de les novetats que incorpora enguany l'esdeveniment, que tindrà lloc del 27 al 30 de desembre a Encamp i del 2 al 4 de gener en el Pas de la Casa. El comú encampadà instal·larà una cabina a l'exterior del recinte que permetrà que les persones experimentin una forma d’entreteniment immersiva i diferent que combinarà cinema en 3D amb múltiples efectes físics i sensorials per fer que l’espectador senti que està dins de l’acció. Està previst que la projecció duri al voltant dels cinc minuts i els espectadors gaudiran de diferents sensacions, com per exemple vibracions, aromes, llums, aire, fum, aigua i sensacions tàctils.
"Planteja una experiència cinematogràfica immersiva", ha destacat el conseller de Cultura, Infància i Joventut del comú d'Encamp, Joan Sans, sobre l'experiència 7D. La innovació és un aspecte que des de la corporació d'Encamp tenen entre cella i cella cada any per oferir un saló més actualitzat i a la vegada diferent. "S'ha anat innovant any rere any i s'ha demostrat que cada vegada s'ha sabut ser més innovador i s'ha sabut trobar més i més tendències que agraden als infants", ha precisat el ministre de Turisme, Jordi Torres.
De fet, una altra de les novetats d'enguany és que hi haurà intel·ligència artificial . "Aquesta aposta consolidada ja des de fa una colla d'edicions per les noves tecnologies, fa que integrem alguns elements més nous lligats a la realitat virtual o fins i tot algun taller que gira al voltant de la creació a través de la intel·ligència artificial", ha precisat el conseller. Aquesta IA s'inclourà en dos tallers, un d'aquests serà en un vídeocall, pel qual els joves podran crear els seus vídeos en format 360 graus. L'altre element que integrarà IA serà un fotocall.
Una altra novetat és que hi haurà dos espectacles de cloenda. Aquests seran pel públic familiar, tant a Encamp com en el Pas de la Casa.
"Hem plantejat aquest saló, una edició més, des de la continuïtat amb unes millores i evidentment repensar una oferta que incorpori noves experiències", ha relatat el titular d'Infància i Joventut del comú. Entre les activitats que es mantenen destaquen els inflables, l'espai per a nadons -amb la incorporació de nous jocs sensorials-, tallers, animacions itinerants, una àrea de realitat virtual o una zona 'arcade' amb la finalitat d'incentivar el joc intergeneracional entre progenitors i fills. "A tots els salons de la infància fem enquestes entre el públic assistent i som conscients que hi ha moltes coses que funcionen molt bé i que s'han de mantenir", ha relatat Sans.
Tot plegat farà que hi hagi un reguitzell d'activitats per gaudir durant les festes. "La programació és molt variada i atractiva. Manualitats, els tallers, els espais de realitat virtual o espectacles per edats diferents. Penso que tota aquesta combinació, fa l'èxit del saló", ha manifestat Torres.
L'esdeveniment té per objectiu que cada infant, jove i cada família, "trobi en aquest saló de la infància la seva activitat, la seva aventura i aquest moment d'esbarjo complementari de Nadal", ha destacat Sans.
El saló estarà obert cada tarda de 4 a 9 de la nit. El preu per accedir-hi és de 6 euros. També s'han fet uns abonaments, com ja s'havia fet en edicions anteriors, en cas que es vulgui visitar l'espai cada dia. Pel d'Encamp, quatre dies, el preu serà de 20 euros, i el del Pas de la Casa, tres dies, serà de 15 euros.
El cost d'organitzar tota aquesta activitat és el voltant d'uns 165.000 euros, una xifra semblant a la de l'any passat, tal com han assegurat des de la corporació encampadana. Andorra Turisme dona suport aquesta iniciativa des del 2014 i enguany tornarà a ser així perquè l'esdeveniment aporta un valor afegit als turistes que visiten el Principat durant les festes de Nadal. "Aquestes propostes són de les propostes que fan país perquè al final la gent es retroba, fan activitats conjuntament amb tota la família i aquestes qüestions intergeneracionals aporten moltíssim. Reforça molt també, pel que fa Turisme, l'oferta durant les festes de Nadal", ha concretat el ministre. En aquest sentit, Torres ha afegit que el saló permet fer "pujar la nostra marca Andorra i la sensibilitat que tenim cap als infants i cap a la màgia de Nadal", ha esmentat.