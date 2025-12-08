MOBILITAT
Talls de carretera a l’entorn d’Andorra per operacions de control d’allaus
Diverses vies que connecten amb el Principat estaran temporalment tancades al trànsit
Diverses carreteres que connecten amb Andorra estaran temporalment tancades al trànsit a causa d’operacions de control d’allaus a la zona de l'Ospitalet, a l’Arieja. L’actuació tindrà lloc demà a partir de les nou del matí al corredor H2, amb l’objectiu d’assegurar els vessants nevats i garantir la seguretat dels usuaris de la via.
Les maniobres comportaran el tall total de la carretera N320 en ambdues direccions. El tall afectarà dos trams: entre els punts de referència PR 1-597 i PR 1-363, en un tram de 0,3 quilòmetres, i entre PR 0 i PR 2+130, que representa 2,2 quilòmetres. Aquesta carretera és clau per accedir a les zones de muntanya i a la frontera andorrana.
A més, també es veurà afectada la N20, un dels principals eixos de connexió entre França i Andorra. Aquesta via quedarà tallada en ambdues direccions entre els punts PR 98 i PR 98+830, en un tram de prop de 900 metres.
Les autoritats franceses han advertit que aquestes operacions podrien provocar retards i alteracions importants en la mobilitat. Per aquest motiu, es recomana als conductors que evitin desplaçaments per la zona durant el desenvolupament de les tasques o que optin per rutes alternatives.
Els treballs s’afegeixen a les obres nocturnes que també tenen lloc a la N20 i que poden dificultar encara més la circulació en aquesta època de l’any, especialment marcada per les condicions hivernals adverses.