MOBILITAT

Talls de carretera a l’entorn d’Andorra per operacions de control d’allaus

Diverses vies que connecten amb el Principat estaran temporalment tancades al trànsit

Part de la carretera afectada.

Part de la carretera afectada.ARXIU

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Diverses carreteres que connecten amb Andorra estaran temporalment tancades al trànsit a causa d’operacions de control d’allaus a la zona de l'Ospitalet, a l’Arieja. L’actuació tindrà lloc demà a partir de les nou del matí al corredor H2, amb l’objectiu d’assegurar els vessants nevats i garantir la seguretat dels usuaris de la via.

Les maniobres comportaran el tall total de la carretera N320 en ambdues direccions. El tall afectarà dos trams: entre els punts de referència PR 1-597 i PR 1-363, en un tram de 0,3 quilòmetres, i entre PR 0 i PR 2+130, que representa 2,2 quilòmetres. Aquesta carretera és clau per accedir a les zones de muntanya i a la frontera andorrana.

A més, també es veurà afectada la N20, un dels principals eixos de connexió entre França i Andorra. Aquesta via quedarà tallada en ambdues direccions entre els punts PR 98 i PR 98+830, en un tram de prop de 900 metres.

Les autoritats franceses han advertit que aquestes operacions podrien provocar retards i alteracions importants en la mobilitat. Per aquest motiu, es recomana als conductors que evitin desplaçaments per la zona durant el desenvolupament de les tasques o que optin per rutes alternatives.

Els treballs s’afegeixen a les obres nocturnes que també tenen lloc a la N20 i que poden dificultar encara més la circulació en aquesta època de l’any, especialment marcada per les condicions hivernals adverses.

tracking