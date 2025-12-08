Mobilitat
Retencions a la sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana
Aquest matí es registren llargues cues a diversos llocs del país
La xarxa viària presenta retencions en diversos punts del país, les més destacades, però, són les que aquest matí s'estan produint a la sortida del Principat per la fontera hispanoandorrana i per entrar a Sant Julià en sentit sud. També es registren cues al Vial del Pobladó en sentit sud i a la carretera General 2 per entrar a al canillo i a la General 4 per entrar a la parròquia de la Massana, en sentit sud.