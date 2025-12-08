MOBILITAT
Retencions del matí al vespre en diversos punts de la xarxa viària per l’alta afluència
La xarxa viària presentava ahir al vespre retencions a la sortida d’Andorra per la frontera del Riu Runer i a l’entrada de Canillo en sentit sud. L’N-145 també va registrar trànsit durant part de la jornada per accedir al Principat per la frontera hispanoandorrana. La carretera general 1 a l’arribada a Sant Julià de Lòria en sentit nord també es trobava congestionada. La situació era similar a la carretera general 2, on l’entrada a Encamp, Canillo i Tarter presentava una circulació carregada en sentit sud. També hi va haver problemes a la carretera general 3, als accessos a la Massana en sentit nord.