SEGURETAT SOCIAL
La reforma de les pensions arriba al moment de posar a prova el consens
Els partits de la comissió legislativa s’han marcat un termini d’un mes per presentar la primera proposta de modificació
La reforma de les pensions entra en un moment clau que decidirà si hi haurà entesa entre els partits que formen la comissió legislativa de la CASS, encarregada de trobar solucions a la crisi que s’acosta i que podria provocar el col·lapse del sistema tal com es coneix avui. La voluntat, segons van apuntar diversos grups, és disposar d’una primera proposta en un mes, però tot i que totes les formacions coincideixen en la necessitat d’actuar, no hi ha consens sobre com s’han d’aplicar els canvis.
Fa uns dies, el cap de Govern, Xavier Espot, demanava públicament que les formacions polítiques de la minoria treballessin amb la voluntat de sumar i de trobar un consens real. Espot va remarcar que una de les mesures “ineludibles” dins la futura reforma seria la creació del segon pilar, és a dir, un fons privat de pensions complementari destinat a reforçar les prestacions públiques. Aquesta menció del segon pilar, però, és precisament on el Partit Socialdemòcrata observa més dificultats i reserves.
“L’aplicació d’un sistema privat de pensions és una de les nostres línies vermelles”
La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata i també membre de la comissió de la CASS, Susanna Vela, va explicar al Diari que el segon pilar constitueix “una de les nostres línies vermelles”. Segons Vela, les paraules d’Espot no van anar en la línia del treball real que s’està fent dins la comissió, ja que -segons va dir- “potser era la seva idea”, però el PS no està treballant amb la voluntat d’implantar cap sistema complementari de pensions. La seva aposta és diferent i passa exclusivament per abordar les mesures paramètriques del sistema.
“És injust que la responsabilitat de fer les reformes recaigui ara sobre Concòrdia”
La idea del PS és centrar el debat en modificacions com l’augment de les cotitzacions o l’ajustament de l’edat de jubilació, que són canvis que es poden aplicar dins el model públic actual sense transformar-ne l’estructura. Vela va remarcar que apostar per mesures que vagin més enllà d’aquests ajustos implicaria un canvi de model que, segons el seu criteri, no és necessari ara mateix, perquè “l’actual pensem que encara té molt recorregut” sempre que s’apliquin canvis.
Demòcrates referma el compromís de tenir la reforma aquesta legislatura
Per la seva banda, el conseller de Concòrdia i també membre de la comissió legislativa, Pol Bartolomé, va preferir no concretar una posició detallada del seu partit sobre les mesures concretes. Sí que va deixar clar, però, que la seva formació aposta perquè la reforma sigui fruit d’un consens ampli entre tots els grups parlamentaris. Bartolomé va explicar que, per arribar a una posició conjunta, caldrà analitzar amb deteniment totes les propostes i tots els models possibles, i que aquest procés de treball previ comportarà temps. Per això, va confirmar que per definir un punt de partida compartit serà necessari, com a mínim, un mes.
Tot i aquesta prudència, Bartolomé va subratllar que la revisió del model de pensions és una qüestió “d’urgència”. Va lamentar que el problema ja feia anys que era present i que es podia preveure amb antelació, i va afegir que és “injust que la responsabilitat recaigui ara sobre Concòrdia”, tenint en compte que la majoria demòcrata ha governat en diferents legislatures i hauria pogut abordar la reforma unilateralment en algun moment anterior.
Des de la majoria demòcrata, que és també la formació que presideix la comissió legislativa, van explicar al Diari que continuen defensant la via del consens, ja que aquest és, precisament, el motiu de ser de la creació d’aquesta comissió. Els representants del partit van detallar que, durant l’última reunió celebrada el dimecres dia 3, es va continuar treballant a partir de les mesures paramètriques que ja s’havien anunciat. L’objectiu dels demòcrates és que la futura llei de reforma de les pensions sigui una norma impulsada de manera conjunta entre tots els grups, i no una iniciativa unilateral.
El compromís de la majoria és mantenir el calendari previst i tenir la reforma completament enllestida abans de la fi de l’actual legislatura. En aquesta línia, van reiterar que la primera proposta formal hauria d’estar damunt la taula “en un mes”.